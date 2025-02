Ilgiorno.it - Il laboratorio di ricerca tecnologica. Accordo tra Asst e università: "Sperimentiamo l’AI nel pubblico"

Leggi su Ilgiorno.it

Ats Insubria edell’Insubria hanno firmato una convenzione per sperimentare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a supporto delle attività amministrative. "La trasformazione digitale è un passaggio cruciale per una pubblica amministrazione sempre più contestualizzata e capace d’integrarsi anche con il privato - spiega Salvatore Gioia, direttore generale Ats Insubria -. L’con l’rappresenta un progetto particolarmente significativo per favorire sinergie costruttive, aperte anche a nuovi sviluppi e in grado di affrontare nuove sperimentazioni nel campo delle tecnologie avanzate". L’intesa dura 18 mesi e punta a sviluppare una metodologia per migliorare l’efficienza dei processi interni e la qualità dei servizi pubblici, attraverso undicongiunto.