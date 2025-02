Ilfoglio.it - Il Guardiano del Faro e le sue mille vite

Il corpo umano è un sistema complesso di organi, tessuti e cellule. Per Leonardo Da Vinci è una “meravigliosa macchina perfetta” che però ha bisogno di tanta cura. E la cura più importante da sempre è quella dell'anima di cui la musica ne è la panacea. Non devono mancare però una giusta dose di calma e di costanza ma anche la facilità di comunicare con i suoni e con le parole. Tutti poteri che rendono Federico Monti Arduini uno dei migliori medici dell'anima grazie alle sue composizioni. Una carriera lunga cinquant'anni, quella sotto lo pseudonimo IlDel, nata per caso grazie all'amore per un nuovo sintetizzatore elettronico: il Moog. In cima alle classifiche negli anni '70 con Il gabbiano infelice, una rivisitazione dell'inno sacro Amazing Grace, e con Amore grande amore libero, che vince anche Un disco per l'estate.