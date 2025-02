Lanazione.it - Il grande tennis in città. Davis, Billie Jean King Cup le insalatiere in mostra

PISTOIADue coppe enormi, maestose, che lasciano a bocca aperta solo a guardarle. Due trofei dai quali traspaiono storia, fatica, sacrificio e un’enorme gioia, quella che l’Italia ha fatto vivere a tuTto il popolo azzurro vincendo nel 2024 la Coppae laCup. Le due coppe, a partire da ieri e per tutta la giornata odierna fino alle 20, saranno esposte nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, nell’ambito del Trophy Tour 2025 che ha visto transitare i trofei in precedenza da Sesto Fiorentino e da Siena. Un appuntamento davvero importante per la nostrae per ilClub Pistoia, che oltre ad aver organizzato l’evento è colui che ne ha reso possibile la fattibilità. Pistoia è stata infatti selezionata grazie alla sua posizione tra i circoli che, nel 2024 in Toscana, hanno registrato il maggior numero di tesseramenti federali, classifica nella quale il Tc Pistoia si trova al secondo posto.