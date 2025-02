Inter-news.it - Il Genoa di Vieira è consapevole e punta sulla solidità difensiva

ha saputo dare una sua impronta allavorando in primisfase. Da quando c’è lui la squadra è tra le migliori in A per clean sheet e occasioni concesse.TATTICA –per il suosfrutta il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, che però può cambiare a seconda delle scelte di uomini e delle necessità tattiche. Il tecnico infatti si tiene sempre aperta la possibilità di passare al 4-4-2, così come al 4-3-3, andando anche con la difesa a tre sia in impostazione che per aumentare la densità nella propria area. Giocatori chiave per queste trasformazioni sono Aaron Martin, che a sinistra sa gestire tutta la fascia, e Miretti, sfruttato da esterno, da trequartista e dentro al campo. La prima idea delè sempre la protezione della sua porta, con la difesa sempre coperta da due mediani, un baricentro basso e il possesso lasciato agli avversari (quarta percentuale più bassa del campionato col 44,6% di media).