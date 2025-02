Linkiesta.it - Il futuro di AfD dipenderà dalla stabilità della prossima coalizione di governo

Alle elezioni tedesche di domenica, stando ai sondaggi, la novità principale sarà la crescita dell’estrema destra di Alternative für Deutschland, che sembra destinata a diventare secondo partito. Ma questa notizia, su cui da tempo si concentrano le attenzioni, va messa nella giusta prospettiva. A oggi, sembra improbabile che AfD acceda al: nonostante la Cdu di Friedrich Merz ne abbia accettato i voti per far passare al Bundestag una risoluzione favorevole a una stretta sull’immigrazione (poi bocciata in disegno di legge), il Brandmauer, il cordone sanitario tra forze democratiche, non sembra in discussione per le trattative di.Afd, pertanto, diventerà “soltanto” il principale partito di opposizione. Proprio qui, però, c’è il punto nevralgicoquestione, nonché quello prospettico da cui guardare ai risultati elettorali.