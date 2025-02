Ilrestodelcarlino.it - Il figlio dell’assessora: "Ero fuori di me . Chiedo scusa a tutti"

Ildell’assessore si è pentito amaramente. E ieri ha preso carta e penna. Insieme al suo legale, l’avvocato Cinzia Molinaro, ha scritto di suo pugno una lettera con cui chiedeai due infermieri picchiati lunedì notte al pronto soccorso di Torrette. Ma anche ai carabinieri che per fermarlo hanno dovuto mettere mano al taser. Una notte di follìa che è costata l’arresto al ragazzo di 19 anni e che ha avuto gravi ripercussioni anche per la posizione della mamma, l’assessore alla Famiglia del Comune di Ancona, Orlanda Latini. Il sindaco, Daniele Silvetti, cerca di tutelarla e la difende a spada tratta dalle accuse dell’opposizione che chiede le sue dimissioni. "Il problema non esiste – ha dichiarato ieri il sindaco. La Latini resta al suo posto con le stesse deleghe". Ma è evidente che il problema in seno all’esecutivo del capoluogo marchigiano esiste.