Il Feyenoord la risolve nel finale con l’ultima in classifica rimonta!

La partita trae Almere City termina 2-1 al de Kuip di Rotterdam. Gli euro-rivali dell’Inter addirittura perdevano.VITTORIA AL FOTOFINISH – Quasi in contemporanea con l’Inter, gioca il, euro-rivale dei nerazzurri agli ottavi didi Champions League, che ospita al de Kuip di Rotterdam l’Almere City, ultimo in. Ilsi presenta con un nuovo allenatore, il quale è stato annunciato alcune ore fa: si tratta di Bosschaart. I padroni di casa iniziano malissimo la partita, tant’è che dopo sei minuti passano in svantaggio per il gol di Brym. La reazione però non si fa attendere e al 33? Carranza, castigatore del Milan a San Siro martedì nel playoff, pareggia i conti. Nella ripresa, girandola di cambi per ilche prova il tutto per tutto mandando in campo Osman, Zand e Smal, ma l’Almere non demorde difendendosi con ordine e compattezza.