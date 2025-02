.com - Il Festival Tshechu: viaggio mistico in Bhutan

Leggi su .com

Immaginatevi in un luogo dove la spiritualità danza, letteralmente, tra le montagne dell’Himalaya. Ilreligioso del, non è semplicemente un evento, ma un caleidoscopio di emozioni, tradizioni e significati profondi che travalicano i confini della normale esperienza umana.Le Radici Storiche di una Tradizione MillenariaNato nel XIV secolo per mano del monaco buddhista Guru Rinpoche, ilaffonda le proprie radici nel buddhismo tantrico della scuola Vajrayana, introdotto innell’VIII secolo. Questo monaco indiano, considerato quasi una divinità, non fu solo un diffusore di una dottrina religiosa, ma un vero e proprio rivoluzionario spirituale che trasformò profondamente la cultura himalayana.Ogni distretto delorganizza il proprio, generalmente in primavera o autunno, trasformando piazze e corti di monasteri in palcoscenici di significati ancestrali.