Il festival di Sanremo celebrato con Fio Zanotti e Bartoletti

Marinoha dedicato la sua primissima serata post-sanremese al Circolo della Caccia dove ha presentato con grandissimo successo i suoi due ultimi libri: il ’degli Dei’ e ’l’Almanacco deldi’, un’enciclopedia aggiornata sulla manifestazione musicale che fino a sabato ha tenuto milioni e milioni di italiani incollati al televisore. La serata è volata via fra letture emozionanti, racconti divertenti, aneddoti succosi e persino qualche quiz per misurare le conoscenze di tutti, in presenza dal presidente del circolo Roberto Iseppi. La musica del maestro Fioha segnato l’evento, prima con l’armonica a bocca e poi al piano. Il musicista ha eseguito, fra gli altri, il suo più celebre successo sanremese: ’Ti lascerò’, cantato da Anna Oxa e Fausto Leali, e vincitore deldel 1989.