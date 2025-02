Sport.quotidiano.net - Il Diavolo vuole ritrovarsi subito. Una Champions da dimenticare . A Torino riparte l’inseguimento

Andare oltre, perché "nel calcio si ricomincia sempre". Oltre l’Europa, per riprendersela. Oltre le magagne e le polemiche: vedansi l’espulsione di Theo Hernandez e il presunto litigio tra Conceição e Pulisic, le ultime gatte da pelare di una stagione, in questo, ricchissima. Ricchissimi non sono i numeri: -11 milioni in cassa, almeno, dopo il tris di patatrac tra Zagabria, Rotterdam e San Siro. E -5 punti dal quarto posto, con una partita in meno che verrà recuperata a Bologna giovedì 27. Altri numeri, paradossalmente, strizzano l’occhio al. Quelli di un mercato che ha portato 5 nuove pedine. Quelli di un calendario che dice, oggi alle 18 in trasferta, poi appunto Bologna: sarà l’ultima fatica infrasettimanale per un mesetto abbondante in cui i rossoneri giocheranno una volta alla settimana contro Lazio, Lecce, Como e, dopo la sosta per la nazionali, Napoli.