Ilgiorno.it - Il Covid-19 cinque anni fa a Codogno: “Siamo stati un esempio. Ma il dolore non si cancella”

Codogn (Lodi) – Giornata dedicata alla comunità resiliente die alla vittime del-19, ieri, in città. Dopo l’evento “Tra memoria e futuro”, promosso martedì nel teatro del polo fieristico dall’Asst di Lodi con l’intervento dell’assessore regionale Guido Bertolaso, è stata la volta delle commemorazioni. Autorità e i cittadini si sono ritrovati al cimitero per la deposizione di una corona di alloro alla targa dedicata alle vittime del, posizionata in occasione della storica visita del capo dello Stato Sergio Mattarella avvenuta il 2 giugno 2020. Quindi ci si è spoin via Collodi, davanti al monumento dedicato sempre alle vittime del Coronavirus, per deporre un’altra corona di alloro e un momento commemorativo. Hanno partecipato il sindaco diFrancesco Passerini con la Giunta e il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti.