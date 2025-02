Ilrestodelcarlino.it - Il cortocircuito nelle case di riposo. “Rette lievitate di 300 euro al mese”

Macerata, 22 febbraio 2025 – Posti insufficienti a fronte di una crescente domanda di accesso, ealle stelle lasciano tanti anziani non autosufficienti fuori dalla possibilità di inserirsi in una residenza protetta, ma la situazione non cambia per quelli autosufficienti che cercano un posto in una casa di. “Un numero preciso è difficile da dare visto che spesso le famiglie procedono singolarmente nel presentare la domanda di accesso, ma la stima per difetto è che siano circa 2.500 gli anziani in lista d’attesaMarche”, sottolinea Romina Maccari, segretaria dello Spi di Macerata, il sindacato dei pensionati della Cgil. “Nella nostra provincia – prosegue – contiamo 32 residenze protette per anziani, cinque delle quali con posti anche per le demenze, e 27di, solo tre delle quali – però – autonome, visto che le altre sono delle articolazioni delle stesse residenze protette, e cinquealloggio”.