Ilfattoquotidiano.it - “Il concerto degli Oasis quanto durerà? 59 minuti e 59 secondi”. Lo spoiler di Liam Gallagher fa arrabbiare i fan: “Tutti questi soldi per un’ora di show?”

Un semplice tweet-diha creato non pochi malumori tra i fan. C’è grande attesa per la sfilza di concerti eventi dell’attesissima reunion dei “terribili” fratelli. Il tour partirà il 4 luglio dal Principality Stadium di Cardiff, in Galles. In tutto previste 17 date tra Regno Unito e Irlanda tra luglio e agosto, prima della partenza per l’America.A chi chiedeva adurasse lolive,ha risposto in maniera secca: “59e 59”. Una anticipazione che non è affatto piaciuta a molti fan. Infatti tra le tante critiche arrivate c’è chi sostiene di aver sborsato centinaia di euro per assistere a unoche almeno durasse due ore. E, invece, apare così non sarà, visto che – se confermata l’indiscrezione dell’artista – si arriverà a un pelo dadi live.