Panorama.it - Il complotto della frutta

Il dado (da brodo) è tratto; è stato deciso di muovere guerra all’Italia cresciuta troppo nelle esportazioni di cibo e di vino e quei quasi 80 miliardi di euro fanno gola alle multinazionalinutrizione che, per sostenere le loro lobby, hanno impiegato una montagna di soldi in Europa. Anche Usaid, l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, avrebbe finanziato – parole di Donald Trump - il media Politico per creare una cosiddetta «finestra di Overton»: ovvero uno spazio di informazione per influenzare l’opinione pubblica, e far diventare così accettabile l’idea che l’agricoltura sia nemica dell’ambiente. Di più: ora si scopre che la Commissione Ue ha impiegato altri 140 milioni del bilancio dell’Unione per farsi amici importanti giornali e, proprio un reportage firmato da Alessandro Ford su Politico-Europe, dà la conferma di un simile orientamento.