Lanazione.it - Il comitato “Emergenza lupo – Arezzo” querela il Consigliere Comunale Vittorio Giorgetti

, 22 febbraio 2025 – Ilil«Il 20 febbraio scorso, nell’aula del Consigliodi, in diretta streaming ed alla presenza di cittadini e persino di una comitiva di bambini intenti a comprendere il funzionamento delle istituzioni, si è consumato uno spettacolo che mortifica il senso stesso della democrazia e del servizio pubblico. Protagonisti di questo siparietto sono stati ile l’Assessore Giovanna Carlettini. a cittadini onesti e fautori della democrazia partecipata, non possiamo che esprimere il nostro sdegno. Quello a cui abbiamo assistito non è stato solo un momento di tristezza istituzionale. È stato un insulto, a noi rivolto. Un'offesa alla partecipazione civica, un tradimento dei principi fondanti della nostra Repubblica.