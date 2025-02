Panorama.it - Il caso di un misterioso inseguimento nel Pacifico meridionale

Leggi su Panorama.it

tra flotte nel sudcon le marine militari di Australia e Nuova Zelanda che stanno controllando i movimenti di tre navi da guerra cinesi che si muovono insolitamente lungo la costa sudorientale australiana per una missione sconosciuta. Il governo di Canberra ha rivelato che una settimana fa le stesse unità avevano viaggiato attraverso il sud-est asiatico e il Mar dei Coralli e si stavano avvicinando al nord-est dell'Australia, per poi cambiare improvvisamente rotta. E giovedì 20 febbraio il ministro della Difesa Richard Marles ha specificato che le unità navali di Pechino sono la fregata Hengyang, l'incrociatore Zunyi e la nave di rifornimento Weishanhu, che sono arrivate a non più di 300 km a est di Sidney. Stando alle informazioni raccolte, gli equipaggiamenti delle prime due navi sarebbero tali da condurre soltanto operazioni di superficie, ma non si può escludere che nella missione sia compresa la ricerca o la presenza di un sommergibile.