Il Carnevale sfida la pioggia, lo spettacolo continua con Ballantini

Fano (Pesaro e Urbino), sabato 22 febbraio 2025 – Lache sta bagnando la città in queste ore non spegne certo l'entusiasmo deldi Fano. La festa è pronta ad accogliere il pubblico con una serie di appuntamenti imperdibili, a partire dallodi Darioquesta sera al Teatro della Fortuna. Alle 21, il trasformista livornese porterà in scena “Lodi- Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”, un viaggio attraverso la sua carriera con imitazioni, aneddoti e retroscena inediti. Da Gino Paoli a Vasco Rossi, passando per Valentino, losarà un'occasione unica per scoprire il dietro le quinte dei suoi personaggi più iconici. Ad accompagnarlo, la fisarmonica di Marcello Fiorini e materiali video esclusivi. Parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Fano.