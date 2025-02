Il carabiniere paga il tonno al supermercato ed evita il carcere alla pensionata

Leggi su Open.online

Raffaeleni, appuntato scelto dei carabinieri, hato un vasetto didel valore di 4,25 euro a una. È successo all’Eurospin di via Rosselli a Torino. I cassieri del market avevano segnalato al 112 una persona anziana che si era allontanata senzare tutta la spesa.ni ha versato la differenza. «Volevo mangiare del buon pesce, ma non avevo i soldi. Non avrei dovuto prendere quel vasetto, mi vergogno tantissimo», gli ha detto lei. «Un gesto spontaneo che evidenzia l’aspetto umano dell’essere carabinieri. Anche di fronte a un reato, bisogna saper distinguere le diverse situazioni», ha sottolineato il colonnello Marco Giacometti, comandante provinciale di Biella. Il direttore delnon ha sporto querela.La storia«Faccio parte del nucleo radiomobile ed ero appena uscito dal comando quando abbiamo ricevuto la chiamata.