Il cappello da baseball con la visiera all' indietro ha ritrovato la grinta di un tempo

Sebbene Kendrick sottolinei la distanza con il gruppo OVO di Drake nella sua diss track Not Like Us, le parti trovano un terreno comune nelda. Durante l'Halftime Show del Super Bowl LIX, Kung Fu Kenny ha sfoggiato un cappellino daNew Era 59Fifty nero all', impreziosito da una spilla di diamanti Rahaminov. E mentre si unisce a Drake nel suo tour in Australia per promuovere il loro nuovo album di collaborazione $ome $exy $ongs 4 U, PartyNextDoor è salito sul palco con un cappellino nero all'. Anche in guerra, a quanto pare, lo stile non conosce alleanze.Ultimamente, i cappelli daNew Era all'sono stati onnipresenti, come se fosse di nuovo il 2003, si sono visti su tutti, da Billie Eilish ai Grammy a un Jason Kidd dall'aria perplessa durante la conferenza stampa con Rob Pelinka dopo lo scambio di Luka Doncic.