Il campo da baseball è una pietà | L’intervento sarà costoso

Brecce Bianche e quartieri nuovi, dal fatto di cronaca dell’altro giorno in via San Gaspare ai roghi dolosi aldi. In linea d’aria siamo a circa un chilometro di distanza, con la struttura sportiva da svariato tempo abbandonata a se, in attesa di essere messa a disposizione dell’Ancona. I tempi per quel passaggio non sono brevissimi, nel frattempo l’impianto resta un buco nero: "In uno degli ultimi consigli comunali ho presentato una mozione in cui chiedevo a sindaco e giunta di impegnarsi affinché quella struttura non restasse inutilizzata e in preda a vandali e giri loschi spiega il consigliere di Ancona Futura Diego Urbisaglia . Purtroppo la maggioranza ha bocciato quella mozione e quindi si va avanti così. Nel testo delle proposta chiedevo di fare intanto qualcosa per il recupero e la messa a disposizione della città di quell’impianto, facendolo frequentare per evitare atti vandalici come i due incendi che si sono verificati nel 2023 e il 2024.