Il bunker antiaereo. Salto indietro nel tempo con la visita al rifugio

La sua inaugurazione risale ormai a 10 anni fa, precisamente al 15 giugno 2014, in occasione del 150° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana. Da quella data il MuRAC, Museo Rifugi Antiaerei Como, non ha mai smesso di attirare l’attenzione e la curiosità dei tantitori che varcano il suo ingresso durante le aperture speciali. Come avverrà anche domenica 23 febbraio e 23 marzo alle 15.00. Un veroe antigas che risale al 1937, perfettamente conservato, situato nei sotterranei della palazzina della Croce Rossa di Como, in via Italia Libera. Ma qual è stato il motivo per il quale è stato creato, in quella precisa sede? La spiegazione parte da una ricostruzione storica dello stesso museo: "Nel XV secolo – spiegano i curatori - venne fondato a Como in via Cadorna, dove oggi ha sede il Conservatorio, l’Ospedale Sant’Anna.