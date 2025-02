Romadailynews.it - Il buco nero al centro della Via Lattea ribolle di luce

Flussi continui di brillamenti a volte deboli come sfarfallii, altre volte più forti come eruzioni luminose ed abbaglianti: è’ lo spettacolo osservato dagli astrofisiciNorthwestern University che hanno pubblicato il 18 febbraio 2025 su The Astrophisycal Journal Letters uno studio su Sagittarius A* (Sgr A*) ilsupermassiccio, con una massa pari a 4,1 milioni di masse solari confinate in una sfera di 23,6 milioni di chilometri, che alberga alnostra Galassia, la Via.Grazie agli occhifotocamera nel vicino infrarosso (Near Infrared Camera – NirCam) dl Telescopio Spaziale James WebbNasa è stato possibile scoprire l’incessante ente attività di Sgr A*. I ricercatori hanno scoperto che il disco vorticoso di gas e polvere, ovvero il disco di accrescimento che orbita attorno al, ha importanti variazioni di luminosità che si manifestano con lampi brevi, oppure, con bagliori più intensi e ricorrenti giornalieri, fino a guizzi più deboli che durano mesi.