Sport.quotidiano.net - Il Bisonte, gara senza appello. Sfida salvezza con Talmassons. Oggi chi perde rischia grosso

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’anticipo di(ore 18, diretta Rai Sport e vbtv) a Latisana contro il VolleyFvg offre a IlFirenze l’ultima (o quasi) chance di. Si tratta infatti di un confronto diretto fra le padrone di casa, ultime della classifica, e le fiorentine, penultime a +3, che a loro volta sono attardate di un punto rispetto al Volley Roma che domani ospiterà il Chieri. Mancano solo tre giornate alla fine della regular season e per Ilc’è un solo risultato utile per continuare a sperare: la vittoria da tre punti che condannerebbe, di fatto, la squadra friulana e terrebbe ancora viva la corsa fra le biancocelesti e le romane, galvanizzate dal fatto di essere approdate nel frattempo alla finale di Challenge Cup dove si ritroveranno di fronte proprio il Chieri. Considerato che nella penultima giornata Ilospiterà l’invincibile Conegliano e che nell’ultima andrà a Bergamo, attualmente settimo a pari punti con Vallefoglia, entrambi con l’obiettivo di centrare il miglior piazzamento fra le top-otto, se ne deduce che la permanenza in A1 de Ilpassa in modo decisivo dalla partita diche, fra l’altro, cade nel giorno dei 50 anni dalla fondazione del Volleyball Arci San Casciano che negli anni ’80 assumerà il nome di Azzurra Volley San Casciano per arrivare a quello attuale di Azzurra Volley Firenze.