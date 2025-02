Quifinanza.it - Il 75% delle banconote false è su tagli da 20 e 50 euro, come riconoscerle

Leggi su Quifinanza.it

Quali sono lepiù falsificate in circolazione? Nel 2024 il 75%ritirate erano da 20e 50, confermandosi ipreferiti dai falsari. C’è un modo pertecniche da utilizzare per evitare di cadere in trappola.Secondo un report ufficiale della Banca centralepea (Bce), lecontraffatte inpa restano a livelli storicamente bassi, ma i falsi da 20e 50continuano a rappresentare oltre il 75% del totale.Lepiù falsificate del 2024Secondo il report della Bce, nel 2024 sono state ritirate dalla circolazione circa 554.000, un livello relativamente basso rispetto al numero totale di biglietti autentici in circolazione. Tra questi, ida 20e 50hanno continuato a dominare le statistiche della contraffazione, rappresentando oltre il 75%individuate?.