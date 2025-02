Anteprima24.it - Ieri in Campania: bimba sbranata, si indaga tra incongruenze e dubbi

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 21 febbraio 2025. Avellino – Poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il 18 febbraio u.s., hanno tratto in arresto due uomini, un 23enne di Lioni (AV) e un 24enne di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di un coltello a serramanico e di alcune tessere sanitarie utilizzate per fini illeciti. (LEGGI QUI) Benevento – La Polizia di Stato ha deferito un uomo di 63 anni di Benevento per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La scorsa notte, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento, impegnato negli abituali servizi di prevenzione e controllo del territorio, procedeva al controllo di un’autovettura vista transitare nei pressi di via Cavour con a bordo due individui.