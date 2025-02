Lopinionista.it - “Idroelettrico, un valore per l’Italia”: convegno con Fontana e Pichetto Fratin

ROMA – Mercoledì 26 febbraio alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà il, unper”. Saluti del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo(foto). Interviene il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto.Concluderà il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. Modera Monica Maggioni. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “, unper”:conL'Opinionista.