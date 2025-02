I voti? Schettini | Che vi INCAZ … a fare Sono temporanei e innocui Ecco il vero valore di uno studente

Leggi su Orizzontescuola.it

Nel dibattito sull’importanza deiscolastici, spesso si tende a considerare il numero riportato sul registro come una misura assoluta delle capacità di uno. Una visione che, secondo il prof più famoso d'Italia, Vincenzopuò risultare limitante e fuorviante. In un recente video, il prof. ha affrontato questo argomento, spiegando cinque motivi per cui i non dovrebbero essere considerati un parametro definitivo per giudicare una persona.L'articolo I: “Che vi. aildi uno” .