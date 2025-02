Fanpage.it - I travestimenti di Carnevale aiutano i bimbi a superare gli stereotipi di genere: “È una festa non una gara tra genitori”

Leggi su Fanpage.it

La pedagogista Giovanna Giacomini ha spiegato a Fanpage.it come dovrebbe essere ladiper i bambini, per trasformarsi in un momento educativo utile al loro sviluppo.