I residenti chiedono sicurezza, a Lido Centro parte l’esposto

Ostia, 22 febbraio 2025 – E’ partito in data 21 di febbraio l’accorato appello del Comitato di Quartiere, affinché le autorità competenti prendano atto della situazione di grave pericolosità e degrado in cui versa il quadrante della stazione, ad un passo dalstorico cittadino.Il piazzale della stazione e le vie limitrofe sono ormai ostaggio di sbandati spesso in preda ai fumi dell’alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dediti al bivacco in condizioni igieniche precarie e alla richiesta minacciosa di soldi agli indifesi passanti. Non sono solo i, ma anche fruitori dei mezzi pubblici o lavoratori impiegati nella zona ad essere vittime di intimidazioni. I commercianti hanno addirittura paventato di non voler proseguire le attività commerciali se lo stato di pericolo non cessa o quantomeno, si riduce.