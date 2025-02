Ilveggente.it - I pronostici di sabato 22 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di22: terminati gli spareggi di Champions, Europa e Conference, tornano in campo i principali campionati europei.La Lazio – ben felice di avere evitato la Roma nel sorteggio degli ottavi di finale di Europa– affronta il Venezia dell’ex giallorosso Di Francesco, a rischio esonero ma con colpe non eccessive nel rendimento di una squadra che non sembra avere una rosa in grado di garantire la permenenza inA, a maggior ragione dopo la cessione del suo bomber Pohjanpalo non adeguatamente rimpiazzato.Idi22A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Tra le possibili vincenti di questo, oltre al Barcellona impegnato sul campo del modesto Las Palmas per vendicarsi della clamorosa quanto immeritata sconfitta dell’andata, occhio a Bournemouth e Borussia Dortmund contro Wolverhampton e Union Berlino.