I precedenti della sfida. Colpa dell'orario: il dato è curioso

Quella di domani sarà la 18esimatra Empoli e Atalanta al Carlo Castellani, con un bilancio favorevole agli orobici capaci di vincere 5 delle ultime 6 trasferte empolesi realizzando 11 reti e subendone solo una. In questo periodo l’unico successo azzurro è datato 25 novembre 2018 quando la squadra di Beppe Iachini ebbe la meglio dopo una pazzesca rimonta da 0-2 a 3-2 con rete di La Gumina, autogol di Masiello e colpo di testa decisivo di Silvestre al 92’. Nelle 11 gare davanti al proprio pubblico andate in scena dalla Serie C1 del 1981-82 alla Serie A 2014-15 gli azzurri avevano invece perso una sola volta, ottenendo contestualmente 3 vittorie e 7 pari. L’ultimo nulla di fatto risale proprio allo 0-0 maturato a novembre 2014 con Maurizio Sarri in panchina. Curiosamente questanelle ultime quattro occasioni si è sempre giocata nel tardo pomeriggio, come il match di andata vinto 3-2 dai bergamaschi con un gol quasi allo scadere di De Ketelaere, e l’Empoli ha sempre perso.