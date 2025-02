Lanazione.it - I morosi e lo sfratto impossibile. Va a vuoto l’ottavo tentativo : "Ho già perso ventimila euro"

Leggi su Lanazione.it

dipertà numero otto. Esito: fallito. Contorni ormai grotteschi quelli assunti dalla ’novella dello stento’ che ha come location un’elegante palazzina di via Passavanti alle Cure. Neanche ieri Gea Mostardini – la cui odissea avevamo raccontato sulle pagine de La Nazione lo scorso 14 febbraio – è riuscita a rientrare in possesso del mazzo di chiavi di casa che è invece rimasto alla giovane coppia di inquilini, in affitto (si fa per dire.) ormai da diversi anni. La presenza nell’abitazione di un minore, il figlioletto della coppia appunto, non ha permesso all’ufficiale giudiziario di ultimare il suo lavoro. Ergo – ancora una volta – nulla di fatto. Facciamo un piccolo passo indietro. Gea possiede un appartamento di due stanze, più cucina e un piccolo resede al piano terra di un piccolo palazzo.