Ilfattoquotidiano.it - “I miei figli non si cospargeranno il volto col sangue di un cervo o di una volpe uccisa”: Kate Middleton furiosa contro le tradizioni reali cruenti e atroci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La monarchia britannica sopravvive anche grazie a rituali erimasti immutati per secoli: poi qualcuno annusa l’aria che tira e capisce che, per certe cose, è arrivato il momento di dire basta.Lo stop ad un rito cruento di iniziazione per i rampolli della corona, questa volta lo ha dato la principessa del Galles opponendosi fermamente alla “caccia sanguinaria” dellao del. La tradizione vorrebbe che, dopo aver partecipato alla battuta di caccia all’animale selvatico di turno, il piccolo reale protagonista della prima uccisione si cosparga ilcon ildella povera vittima. Secoli di storia hanno portato avanti questa tradizione finchénon ha deciso che era tempo di fermare questatà.Ad esserne certo, dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni membri dello staff dei, è l’esperto e scrittore Tom Quinn che da giorni lascia trapelare i contenuti del suo nuovo libro dal titolo “Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants”.