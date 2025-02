Repubblica.it - I medici del Papa: “Non è fuori pericolo e vuole si dica la verità. La degenza sarà lunga”

Leggi su Repubblica.it

“Al momento non è indi vita e non è attaccato a macchinari. Respira in modo autonomo. C’è ancora il rischio sepsi se i batteri passassero nel sangue l’infezione si espanderebbe a tutto l’organismo”