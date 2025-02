Ilfoglio.it - I giovani neonazisti sfilano a Berlino a poche ore dalle elezioni

Un corteo neonazista, nel cuore di, a meno di 24 ore. Oggi più di 200ssimi con bandiere tedesche e simboli della destra radicale sono partiti dalla centralissima Friedrichstraße e hanno marciato scortati dalla polizia, intonando cori come “Urrà, urrà, i tedeschi sono tornati” o il sempre più diffuso “Ost-Ost-Ost Deutschland!” (Germania dell’Est!), che glorifica la scena hooligan tedesca-orientale o i cosiddetti “Hooligans gegen Salafisten” (“Hooligans contro i salafiti”). Lo slogan ufficiale della manifestazione era: “Contro la violenza dell’estrema sinistra”, ma non è mancato il coro della melodia di “L'amour toujours” di Gigi D’Agostino, in Germania notoriamente storpiato con le parole “La Germania ai tedeschi - Fuori gli stranieri!”. Più o meno paradossalmente, a organizzare il corteo è stato l’influencer di estrema destra Ferhat Sentürk, ex politico comunale di AfD, di origini turche.