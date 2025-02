Quotidiano.net - I funerali di Giovanni Scambia: l’omelia e le struggenti parole della figlia per il luminare dei tumori ginecologici

Roma, 22 febbraio 2025 – "Tu non hai mai speculato sulle speranze e sulla disperazione delle persone malate ma hai sempre saputo dare risposte concrete ed efficaci. Quante donne hanno cercato rifugio e conforto sotto il mantellotua alta professionalità e hanno trovato speranza grazie al tuo sguardo scientifico e alla tua perizia. Gesù si è servito anche di te per dire a tante donne, ancora oggi, 'vai in pace e sii guarita dal tuo male'". Così in un passaggio dell'omelia funebre, oggi a Roma nella Chiesa Centrale dell'università Cattolica del Sacro Cuore, di monsignor Claudio Giuliodori per l'ultimo saluto a, pioniere deimorto il 20 febbraio a soli 65 anni per un tumore al pancreas in stadio avanzato. Una chiesa gremita da centinaia di persone, molte non sono riuscite nemmeno a varcare la soglia e hanno dovuto seguire la cerimonia dall’esternochiesa sullo schermo appositamente allestito all’esterno.