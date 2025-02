Formiche.net - I follower, la società liquida e i sondaggi. Cosa distingue il mondo immaginario da quello reale

C’era una volta il liceo, la laurea, e il Phd che ti davano la possibilità di accedere alle grandi aziende, ai grandi colossi industriali mondiali, invece nel 2025 é sufficiente un diploma di scuola superiore di secondo grado e qualches per “sentirsi qualcuno”.Le nuove generazioni cresciute davanti ai monitor, hanno il cervello “impegnato” nei social, e senza quelli non riescono neanche a corteggiare una ragazza, sono il prodotto di quei genitori che hanno lasciato i figli, troppe ore davanti a un computer.Ragazze e ragazzi che alla domanda che vuoi fare da grande rispondono il/la tick tocker, l’influencer, ma esattamente che vuol dire? C’era una volta la ballerina, il vigile del fuoco, il parrucchiere, l’idraulico, il dottore, l’ingegnere elettronico, l’informatico, e adesso invece c’è chi con pochis crede di avere un ruolo nella “” dimenticando che in Italia siamo circa 60 milioni di abitanti.