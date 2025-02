Linkiesta.it - I fatti, le emozioni, e l’impossibilità di spiegare il presente con destra e sinistra

Leggi su Linkiesta.it

«Non sono mica i, a cambiare le persone, dipuoi tirargliene in faccia a iosa e non cambiano idea: sono le». L’ha detto qualche tempo fa Sarah Silverman a Bill Maher. Tecnicamente sono due comici, che come sappiamo sono i nuovi filosofi.«Se mi chiedete cos’è meglio fare adesso, vi dico: non ne ho idea. Ma fate qualcosa». L’ha detto al Parlamento europeo Mario Draghi, del quale prima di questa io ricordavo soprattutto la frase «Volete la pace o l’aria condizionata», e chi conosce le mie caldane conosce la mia risposta.«Non abbiate mai paura. Non abbiate mai paura di alzare la voce in nome dell’onestà e della verità e della compassione, e contro l’ingiustizia e la menzogna e l’avidità». Lo dice William Faulkner nel 1951, subito dopo aver vinto il Nobel, a un discorso agli studenti dell’università dove si laurea la figlia, e ogni volta che qualcuno condivide quel filmato sui social io ho l’impressione che venga diffuso con l’ammirazione che si riserva a un Nobel e alle sue inarrivabili intuizioni, e non per dire che somiglia tragicamente al discorso d’una miss in gambissima che invochi la pace nel mondo.