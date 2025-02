Tg24.sky.it - I dubbi e le indagini sulla bimba uccisa dal pitbull ad Acerra

Leggi su Tg24.sky.it

Vincenzo Loffredo, 24 anni, vuole essere interrogato di nuovo dagli inquirenti e il suo legale, Luigi Montano, ha presentato un’istanza alla Procura di Nola, dove probabilmente sarà ascoltato martedì: vuole chiarire meglio i tantimorte di sua figlia Giulia, 9 mesi appena, deceduta sabato scorso ad, nel napoletano, probabilmente morsa daldi famiglia, mentre lui sarebbe crollato in un sonno profondo accanto a lei dopo aver fumato Cannabis. E’ indagato per omicidio colposo e per omessa custodia dei cani. In casa, infatti, erano presenti due cani: Laika, una meticcia, e Tyson, il.Ida chiarire e le ipotesiSono diverse le incongruenze. A partire dall’ultimo elemento emerso in questi giorni: il sangue è stato pulito la mattina dopo la tragedia, poco prima del secondo sopralluogo della polizia.