Ilgiorno.it - I cinquecento anni dalla Battaglia. Eserciti, armamenti e antiche ricette : "Un viaggio suggestivo nel passato"

"Il campo si sta trasformando per riportarci indietro di 500, nel cuore dello scontro tra le truppe di Francesco I di Francia e l’esercito spagnolo di Carlo V". È il sindaco Michele Lissia a raccontare come il parco del castello di Mirabello si stia preparando ad accogliere la grande rievocazione dellache si svolgerà domani alle 14,30. Circa 2mila gli spettatori attesi che potranno arrivare a Pavia in treno e trovare una navetta gratuita chestazione o da viale XI febbraio arriverà a Mirabello. La rievocazione (a ingresso libero) ricostruirà fedelmente lo scontro, che vedrà impegnati 540 personaggi in costume di 54 compagnie storiche provenienti da 14 diversi Paesi. Ieri è stato ufficialmente aperto l’accampamento con circa 120 tende che potrà essere visitato anche oggi dalle 10 alle 18.