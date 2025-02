I cannonieri di dieci uomini non riescono a colmare il divario sui leader della lega Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 19:05:00 Giorni caldissimi in redazione!L’Arsenal ha sperperato la possibilità diilsuiPremier Leaguementre sono caduti in una sconfitta per 1-0 in casa a West Ham.Un colpo di testa di Jarrod Bowen sul colpo di metà tempo si è rivelato la differenza in un pomeriggio frustrante per la squadra di Mikel Arteta, che ha concluso la partita condopo che il sostituto Myles Lewis-Skelly è stato espulso.Il risultato significa che i Gunners hanno perso l’opportunità di tagliare il vantaggio dia cinque punti e di creare terreno nella gara del titolo di questa stagione.Per West Ham, tuttavia, la vittoria sarà una spinta gradita per il nuovo boss Graham Potter, che ha lottato per cambiare le fortune dei martelli da quando è subentrato all’inizio di gennaio.