I Backstreet Boys saranno il primo gruppo pop della storia ad avere una residency allo Sphere di Las Vegas

Quella del 2025 sarà un’estate da ricordare per i. Nick, Kevin, Brian, AJ e Howie entreranno nellamusica diventando ilpop a ottenere unadi Las. La band sarà lì per celebrare i venticinque anni dalla pubblicazione di Millennium, l’album che li ha resi delle star in tutto il mondo. Kevin ha dichiarato: «Il tempismo è stato perfetto. L’etichetta discografica voleva ripubblicare Millennium in versione rimasterizzata per l’anniversario. E loè il luogo ideale per quei brani perché il concept del disco aveva qualcosa di futuristico».Lasi estenderà per dodici concerti e si chiamerà Into the Millennium, proprio come il tour del 1999 (centotrenta live). Le date si concentreranno nel mese di luglio ecostruite intorno all’estetica futuristica del disco.