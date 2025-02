Ilgiorno.it - I 500 anni della Battaglia di Pavia ma in miniatura: al Broletto la disfida è con i soldatini

, 22 febbraio 2025 – Soldati a grandezza naturale impegnati nel parco del castello di Mirabello e figurini al. Fino al primo marzo l’Urban center ospita unadiin. Un’ottantina i pezzi in mostra realizzati con moltissima cura in un anno di lavoro da partesezione didell’associazione italiana modellismo storico (Aims). “Isono soprattutto in piombo – ha spiegato Fabrizio Villa, uno dei soci -, ma ora si sta facendo strada la resina. Il mondo si sta spostando”. In esposizione, ovviamente Francesco I, il re francese sconfitto acon il suo accampamento ricostruito fedelmente, e il vincitore Carlo V condottiero delle truppe imperiali.diin mostra al- foto torres x web Ma il pezzo più iconico a livello storico è quello‘dama in rosso’ che si vede in uno degli arazzi fiamminghi custoditi a Capodimonte che saranno esposti ain autunno.