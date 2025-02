Amica.it - I 50, splendidi, anni di Drew Barrymore. A cui vogliamo molto bene

I compleimportanti segnano le vite di chi li compie e le vite di tutte le persone vicino. Così, dopo lo shock dei 60di Brad Pitt, arriva un altro traguardo di quelli che fanno riflettere:festeggia i suoi primi 50. La star bambina, che è apparsa sugli schermi a soli 11 mesi in uno spot che pubblicizzava cibo per animali, candidata ai Golden Globe a soli 10, adolescente ribelle a 14(con due tentativi di suicido), cattiva ragazza e poi sex symbol (nei mitici90), protagonista delle rom-com Nineties (ma anche di Everyone says I love you di Woody Allen), è una beauty icon d’eccezione. Fin da bambina. I suoi accessori per capelli fioriti e i suoi rossetti opachi o allegramente rossi (anche su un outfit grunge), sono da osservare e memorizzare.