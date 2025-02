Gamberorosso.it - I 12 migliori Prosecco Superiore di Conegliano-Valdobbiadene sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Se c'è un settore che sembra aver risentito meno di questo momento di crisi per l'export di vino (non solo italiano), è sicuramente quello degli spumanti, trainato dal successo del, che secondo Luca Giavi, direttore del Consorzio delDoc, intervenuto agli Stati Generali del Vino a Roma, non dipende solo dal prezzo. All'interno del mondo di quella che è senza dubbio la bollicina italiana più consumata e conosciuta all'estero, vanno fatte però delle distinzioni. Perché non basta dire, soprattutto quando si ha a che fare con quelloproveniente da una zona ben precisa... Da Doc a DocgIl nome completo della Docg è, i cui confini territoriali erano già stati più o meno definiti intorno agli anni Trenta del secolo scorso: la Doc arriverà nel '69 ed evolverà in Docg nel 2009.