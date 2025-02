Lanazione.it - Hyrox, disciplina per iron man. Un viareggino prepara i mondiali

Si è svolta a Torino una gara, una nuova, che sta prendendo piede non solo in Italia e in Europa ma in tutto il mondo e richiama migliaia di atleti. Alla competizione nel capoluogo piemontese ilLuca Palla che si posiziona sul gradino più alto con un tempo di 01:18:11.16 che lo fa arrivare primo in Italia nella sua categoria (40- 49 anni) e gli apre le porte per il mondiale che si terrà a Chicago il prossimo 12/15 giugno. Luca ha iniziato ad allenarsi per queste gare da circa un anno, partecipando nella categoriaPRO MAN a Rimini lo scorso giugno, a Milano lo scorso ottobre e l’ultima a Torino. E’ Un allenamento che coniuga forza e resistenza. Sessioni di corsa, intervallate da stazioni funzionali diverse. Si chiama, èd è la nuova tendenza sportiva.