Lanazione.it - Hotel Imperiale, ad ottobre i lavori. Restyling a firma di Michele Vitaloni

Leggi su Lanazione.it

Forte dei Marmi (Lucca), 22 febbraio 2025 – L’estate 2026 segnerà una nuova immagine per il Grand, struttura 5 stelle lusso. Are il progetto di completa rivisitazione di interni ed esterni sarà il designer, che annovera una lunga lista di concept studiati appositamente per personaggi di caratura internazionale. Così come il nuovo proprietario dell’, lo sceicco Mohamed Ali Alabbar, presidente della società di real estate che ha sviluppato il Burj Khalifafondatore e presidente di Emaar Properties che ha concretizzato progetti come il Burj Khalifa, l’edificio-simbolo di Dubai (il grattacielo più alto mai costruito), e il Dubai Mall, il più grande department store al mondo. E’ proprio lui che pochi mesi fa ha rilevato l’(con annessa spiaggia Remo beach) a 40 milioni.