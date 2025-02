Sololaroma.it - Hoffenheim-Stoccarda, il pronostico di Bundesliga: match da over ma non solo

In Germania prosegue lacon la ventitreesima giornata che è iniziata ieri con l’ampia vittoria del Friburgo, che ha superato nettamente per 5-0 il Werder Brema. A chiudere il programma sarà invece iltra, che si affronteranno domani, domenica 23 febbraio, alla Wirsol Rhein-Neckar-Arena, con fischio d’inizio fissato per le ore 19.30.Padroni di casa che si trovano nelle zone basse della classifica, occupando attualmente il 15° posto – con sei lunghezze di vantaggio sui playoff retrocessione – a quota 21 punti. Fondamentale per l‘è stata la vittoria ottenuta nell’ultimo turno, che ha posto fine ad una serie di tre partite complicate, con la formazione di Werner che aveva portato a casa unpunto, frutto di conseguenza di unpareggio e due sconfitte.