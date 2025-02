Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto Shaggy suonare la batteria col pisello. Lui ci provava con tutte a una festa organizzata dal Festivalbar”: la rivelazione di Alessandro Cattelan

“Hoil rapperlacol”. È un aneddoto stracult quello cheracconta nell’ultima puntata di “Stasera c’è– Supernova”, nella quale intervista Paola Iezzi. La chiacchierata spazia come sempre tra tanti temi, dagli esordi di Paola e Chiara alla crisi (personale e artistica) delle sorelle Iezzi, dai Sanremo a quella volta che hanno aperto il concerto di Michael Jackson, passando per alcuni aspetti più privati. Come il “due di picche” che Paola ha rifilato a Robbie Williams. Ma uno dei passaggi più divertenti riguarda il mitologico “”, programma iconico di Italia1, dove Paola e Chiara erano presenze fisse coi loro tormentoni mentreera il volto delle telepromozioni dello show musicale estivo. Proprio per questo partecipava ale tappe e ha incontrato tutti i cantanti protagonisti delle puntate.