Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito una bomba esplodere nella mia testa, era impressionante e sono rimasta sotto choc”. La storia di Lauriane, 30enne affetta dalla “sindrome della testa che esplode”

“Hocome una. Non era reale, un po’ come un’allucinazione auditiva. Non avevo mai provato nulla di simile prima d’allora, e poi non è più successo. Ma era”, spiega a 20 minutes, trentunenne di Losanna. Lei non lo sapeva, ma questo sgradevole botto era la così dettache, o EHS (Exploding Head Syndrome) per la scienza.Rullo di tamburiChi l’ha provata, ha riferito di sentire tuoni, esplosioni di bombe o fuochi di artificio, schianti, suoni di strumenti come cimbali o tamburi. “Si sente un rumore forte, come una porta che sbatte o un colpo di pistola, ma sempre molto breve”, precisa il neurologo Stephen Perrig del Centro di medicina del sonno degli Ospedali di Ginevra (HUG) nell’intervista rilasciata a 20 minutes.